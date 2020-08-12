الذهب يهوي 4% مع تمسك الدولار بمكاسبه وصعود الأسهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب بشدة، الثلاثاء، مع تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة، فيما عززت توقعات بشأن اتفاق تحفيز أمريكي، شهية المخاطرة، ودفعت المستثمرين لبيع المعدن النفيس؛ لجني الأرباح بعد صعوده لمستوى قياسي.

وبحلول الساعة 13:11 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 4.2 في المئة إلى 1941.71 دولار للأوقية (الأونصة) متراجعاً عن المستوى القياسي الذي سجله في الأسبوع الماضي عند 2072.50 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.5 في المئة إلى 1969.20 دولار للأوقية.

واحتفظ الدولار بمكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 7.8 في المئة إلى 26.88 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 4.8 في المئة إلى 939.19 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 5.4 في المئة إلى 2099.42 دولار للأوقية. (رويترز)