وزير المالية يوضح أسباب صمود الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني، في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي الجيدة.

وأضاف "معيط" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أن القيادة السياسية اتخذت قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.

وأكد ان الاقتصاد المصري استطاع تحمل أزمة وباء كورونا القاسية بالمقارنة بالأزمات الاقتصادية السابقة.

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وأوضح وزير المالية أن أزمة وباء كورونا أثبتت أن الدولة والاقتصاد المصري لم ينكسرا، مُشيرًا إلى أن أزمة كورونا ستساهم في تقوية الاقتصاد المصري لأن خطة إصلاحه لم تكن هشة.

وأشار الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيوقع على قانون خلال الأيام القليلة القادمة يلغي كل الفوائد وغرامات التأخير والضرائب الإضافية واشتراكات التأمينات الاجتماعية، والقيمة المضافة والدخل، وأي مستحقات للدولة، “جميعها سيتم إلغاؤها”، وسينشر فى الجريدة الرسمية.