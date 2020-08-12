واردات أبوظبي من التبغ الخام تقترب من الصفر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت واردات إمارة أبوظبي من التبغ الخام والمواد المصنعة منه إلى مستوى الصفر تقريباً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي في مؤشر على نجاعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في وقت سابق بشأن مكافحة المواد الضارة بصحة الإنسان.

وتظهر الأرقام ذاتها أن إجمالي تجارة الإمارة من التبغ «تصدير وواردات وإعادة تصدير» انخفضت إلى 22.3 مليون درهم خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى إبريل/نيسان من عام 2020 وبنسبة تجاوزت 21 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.

وكانت دولة الإمارات بدأت خلال الربع الأخير من عام 2017 تطبيق الضريبة الانتقائية على شريحة من السلع المضرة بالصحة ا، ومنها منتجات التبغ بنسبة 100% والنسبة نفسها على مشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية.

وتفصيلاً فقد بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير من التبغ ومشتقاته خلال الفترة من يناير وحتى إبريل من العام الجاري نحو 21.7 مليون درهم.

ويتضح من خلال هذه الأرقام أن تجارة الإمارة من التبغ تركزت في تجارة إعادة التصدير التي شكلت 99% من إجمالي تجارتها من هذه السلعة .

وعلى مستوى واردات الإمارة من التبغ ومشتقاته فلم تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم منذ بداية العام الجاري ،وحتى نهاية شهر إبريل .

كذلك فقد تراجعت قيمة صادرات التبغ خلال فترة الرصد نفسها من عام 2020 إلى 620 ألف درهم، مقارنة مع 740 ألف درهم في عام 2019. (وام)