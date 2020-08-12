9 استحواذات لـ «العالمية القابضة» فـي النصـف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة (IHC): «في عالم متغير؛ حيث التقلب بات الوضع الطبيعي الجديد، تمكنا من الاستمرار في تحقيق نتائج قوية وخلق قيمة للمساهمين».

جاء ذلك في تعقيب لسموه على إعلان الشركة عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020، حيث نما صافي أرباح الفترة إلى ٨١٤ مليون درهم مقارنة ب ١١ مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2019، ما يرجع الفضل فيه بشكل رئيسي لنتائج الاستثمارات الاستراتيجية.

وحققت نمواً بالايرادات لتصل إلى ٢.٥ مليار درهم في النصف الأول من عام ٢٠٢٠، مقارنة مع ٣٥٣ مليون درهم في النصف الأول من عام ٢٠١٩، بينما بلغ إجمالي الموجودات ١٠.٧ مليار درهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ مقارنة ب ٤.٠ مليار درهم في بداية العام. وانعكس هذا كله ارتفاعاً في القيمة الدفترية التي زادت بأكثر من الضعف خلال الفترة نفسها لتصل إلى ٤.٧ مليار درهم.



استثمارات استراتيجية



واصلت الشركة العالمية القابضة توسيع أعمالها في النصف الأول من عام ٢٠٢٠ من خلال سلسلة استثمارات استراتيجية، أسهمت بمبلغ ٤.٨ مليار درهم في نمو الموجودات خلال الفترة. وقد تضمنت المعاملات الرئيسية 9 استحواذات خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠ ما يلي:

* الاستحواذ على ١٠٠٪ من رأس مال شركة دبليو اف سي القابضة شركة الشخص الواحد ذ.م.م التي تم تأسيسها حديثاً، والتي تقدم خدمات الموارد البشرية وتشمل ووركفورس كونيكشن ذ.م.م وكوربوريت سوليوشنز كونسلتانس ذ.م.م وملتي سيرف للطباعة ومتابعة المعاملات ذ.م.م كشركات تابعة.

* الاستحواذ على ٥٥٪ من رأس مال شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية ذ.م.م و٦٧٪ من شركة أب لفت لخدمات توصيل الطلبات ذ.م.م المرتبطة بها. توفر شركة إيزي ليس حلولاً لتوصيل الطعام وخدمات البريد السريع، بدعم من حلول التكنولوجيا اللوجستية لشركة أب لفت.

* الاستحواذ على ١٠٠٪ من رأس مال مجموعة داشنج الدولية ذ.م.م والكيانات المرتبطة بها التي تمتلك ١٥ صالوناً لتصفيف الشعر ومراكز تجميل وعيادات للعناية بالبشرة.

* الاستحواذ على ١٠٠٪ من رأس مال شركة المضاعفة للاستشارات التسويقية ذ.م.م التي تقدم الأبحاث والعلامات التجارية وخدمات الوسائط الرقمية.

* الاستحواذ على ١٠٠٪ من رأس المال المصدر لشركة الطموح للاسثمارات ذ.م.م، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في أبوظبي، والتي تركز على بناء مجتمعات مستدامة في جزيرة الريم.

* الاستحواذ على ١٠٠٪ من رأس المال المصدر لشركة الصير للتجهيزات والمعدات البحرية ذ.م.م، الشركة البحرية الأولى في المنطقة التي تتمتع بخبرة في تصميم السفن، وتصنيعها وإصلاحها وصيانتها.

* الاستحواذ على ١٠٠٪ من رأس مال شركة أغريانف (الهاشمية لاستصلاح واستزراع الأراضي)، والتي تشمل شراء قطعة أرض تجارية كبيرة في مصر.

* الاستحواذ على ١٠٠٪ من رأس مال شركة RTS، التي توفر حلولاً تقنية شاملة، بما في ذلك أنظمة إدارة المباني (BMS) والجهد المنخفض للغاية (ELV)، وكاميرات المراقبة والدوائر التلفزيونية المغلقة، والصوتيات والمرئيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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استجابة للجائحة



واستجابت الشركة العالمية القابضة وشركاتها التابعة بشكل حاسم لظهور الجائحة في مطلع عام ٢٠٢٠، مع استثمارات في البحث العلمي والتطوير، وفي قطاع الرعاية الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، وخلال النصف الثاني من العام الحالي، قام قسم الأبحاث في الشركة العالمية القابضة، مختبر «كوانت ليز» Quantlase Lab، بتجربة واستخدام فحص الليزر الفريد DPI الخاص بفحص فيروس كوورونا المستجد.



تحويل التحديات إلى فرص



أفاد بصر شعيب، العضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «سنواصل تطوير استراتيجياتنا الاستثمارية وتحسين العمليات التجارية لتحقيق نمو مستدام قوي على الرغم من كل التحديات، وبفضل الفريق المتفاني والعالي الإنتاجية، أصبحت الشركة العالمية القابضة مؤسسة جاهزة للمستقبل، تتسم بالمرونة والابتكار.