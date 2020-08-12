تراشق العقوبات بين أمريكا والصين يُربك البنوك العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

أثارت العقوبات الأمريكية الأخيرة على رئيسة سلطة هونج كونج التنفيذية كاري لام، حالة من عدم اليقين بالنسبة للبنوك الدولية التي كانت تتطلع إلى انفتاح تاريخي للسوق المالية الصينية.

ورداً على ذلك، فرضت الصين، أول أمس الاثنين، عقوبات على 11 مواطناً أمريكياً؛ من بينهم مشرعون في مجلس الشيوخ؛ مثل: السيناتور تيد كروز؛ وماركو روبيو؛ وتوم كوتون. ولم تتضح ماهية هذه العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات على لام إضافة إلى 10 مسؤولين آخرين على ارتباط بالحكومة الصينية، وحمّلتهم المسؤولية المباشرة عن قمع الحريات، وتقويض الحكم الذاتي لهونج كونج، ولجم حرية التعبير. وشمل القرار تجميد الأصول الأمريكية للأفراد المستهدفين، وعدم التعامل مع أشخاص أمريكيين.

وقال مايكل هيرسون، كبير خبراء الصين في مجموعة «يوراسيا»، سيكون ذلك مزعجاً للغاية بالنسبة للبنوك الأمريكية والأجنبية التي ترغب في الاستفادة من فتح السوق مع الصين. وأن البنوك التي لا تمتثل لهذه العقوبات، تخاطر بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، وهو بالطبع تهديد وجودي.

وذكر محللون أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى إجبار الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، والبنوك الأجنبية، وحلفاء الولايات المتحدة على الاختيار بين الصين والولايات المتحدة. وإنه من الناحية النظرية، قد يتم قطع تعاون البنوك الكبرى مع البنوك الأمريكية، مما قد يقيد المعاملات بالدولار الأمريكي، ويقوض في النهاية عدالة بيئة الأعمال الدولية.

وتأتي أحدث العقوبات الأمريكية؛ بعد أن سنت بكين قانوناً أمنياً جديداً في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في هونج كونج العام الماضي على مشروع قانون مثير للجدل؛ لتسليم المجرمين، وتحولت تلك الاحتجاجات إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة المحلية.

وفقاً لصندوق النقد الدولي، يمتلك النظام المالي الأمريكي الضخم أصولاً بنحو 100 تريليون دولار حتى نهاية عام 2019، وأن نحو 22% من تلك الأصول موجودة في النظام المصرفي. وليس من الواضح حجم النظام المالي الصيني بشكل عام.

وتعد أسواق الأسهم والسندات في الصين من بين أكبر الأسواق في العالم؛ لكن مع ذلك فالصناعة المالية هي بشكل عام في مراحلها التطورية الأولى.

يذكر أنه بعد عقود من الإبقاء على السوق المالية مغلقة نسبياً أمام الأجانب، بدأت الحكومة الصينية المركزية في تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار والملكية في العامين الماضيين.