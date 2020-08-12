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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبوط حاد لقروض البنوك فـي الصيــن خــلال يوليــو تاريخ النشر: 12/08/2020 استمع تراجعت القروض الجديدة للبنوك في الصين بشكل حاد خلال الشهر الماضي، مع تباطؤ نمو المعروض النقدي الأوسع نطاقاً ليكون دون المتوقع. وكشفت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، أمس الثلاثاء، أن حجم القروض الجديدة للمصارف باليوان بلغ 992.7 مليار يوان (142.82 مليار دولار) خلال يوليو/ تموز الماضي وهو أقل من 1.81 تريليون يوان قروض جديدة سجلت في الشهر السابق له.

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