شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفـاع كبيـر لأسعـار المنتجين في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز التوقعات خلال الشهر الماضي، لتكون أكبر زيادة شهرية منذ أواخر 2018.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنحو 0.6% خلال يوليو/تموز الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً مقارنة مع انخفاض 0.2% في الشهر السابق له.

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