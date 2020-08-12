تراجع ثقة الشركات الصغيرة في الاقتصاد الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت ثقة أصحاب الشركات الصغيرة في اقتصاد الولايات المتحدة بعكس المتوقع خلال الشهر الماضي، مع تدهور توقعات تحسن ظروف العمل.

وكشفت بيانات صادرة عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، الثلاثاء، أن مؤشر ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة تراجع إلى 98.8 نقطة خلال يوليو/تموز مقابل 100.6 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة سوف ترتفع إلى 100.7 نقطة خلال الشهر الماضي.

ووفقاً للبيانات، فإن توقعات الشركات الأمريكية الصغيرة حيال تحسن ظروف العمل في غضون الستة أشهر القادمة قد تدهورت.

وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني «بيل دونكيلبيرج» خلال البيان إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه كي تعود الشركات لأرقام ما قبل أزمة كورونا.

وأضاف أن هذا الصيف كان صعباً للغاية أمام العديد من أصحاب الشركات الصغيرة والذين يعملون بجد من أجل الاستمرار في العمل.