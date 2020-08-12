11.8 مليار دولار أرباح «سوفت بنك» الفصلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت مجموعة سوفت بنك أرباحاً خلال الربع المالي الأول لهذا العام، بعد خسائر استثمارية كبيرة في العام المالي الماضي.

وأظهرت نتائج الأعمال الصادرة عن المجموعة اليابانية، أمس الثلاثاء، أن «سوفت بنك» سجل صافي أرباح 1.26 تريليون ين (11.8 مليار دولار) في الفترة من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران الماضي مقابل أرباح بقيمة 1.21 تريليون ين في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكان «سوفت بنك» خسر 9 مليارات دولار في العام المالي المنتهي في مارس/آذار، وهي الخسارة الأكبر في تاريخ الشركة، بعدما وضع صندوق رؤية القائم على التكنولوجيا والبالغة قيمته 100 مليار دولار خسارة بنحو 18 مليار دولار.

وحقق صندوق رؤية، الذي تم إنشاؤه في عام 2017، مكاسب بنحو 2.8 مليار دولار في الربع الماضي.