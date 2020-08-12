ترامب يدرس خفض ضريبة الأرباح الرأسمالية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه يدرس خفض ضريبة الأرباح الرأسمالية بالولايات المتحدة، وكذا تقليص ضرائب الدخل للأسر ذات الدخل المتوسط؛ ​​لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس «كورونا» المستجد.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، أول أمس الاثنين، «ندرس أيضاً خفض ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما سيخلق المزيد من الوظائف، وكذلك خفض ضريبة الدخل للأسر ذات الدخل المتوسط».

(رويترز)

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