شكرا لقرائتكم خبر عن 16.4 % نمو مبيعات السيارات بالصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مبيعات السيارات في الصين في يوليو/ تموز 16.4% على أساس سنوي، مسجلة رابع مكسب شهري على التوالي؛ إذ تبتعد أكبر سوق للسيارات في العالم عن مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس «كورونا».

وارتفعت المبيعات إلى 2.11 مليون سيارة في يوليو/ تموز، لكنها تظل منخفضة 12.7% منذ بداية العام، وفقاً لبيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين. (رويترز)

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