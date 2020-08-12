«بيكـر مكـنزي» تشـيد بقـوة القضـاء فـي الإمـارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



قالت شركة «بيكر مكنزي حبيب الملا» إن قرار محكمة أبوظبي الابتدائية مؤخراً برفض استئناف مقدم من الهيئة الاتحادية للضرائب ضد الغرامات والعقوبات التي فرضتها الهيئة ضد شركة إماراتية، وهي شركة لتوزيع المرطبات مقرها دبي، فيما يتعلق بالضريبة الانتقائية، يؤكد قوة القضاء في دولة الإمارات فيما يتعلق بالفصل في المسائل الضريبية، ودعم الحقوق القانونية للخاضعين للضرائب في الطعن على تقييمات الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن الضرائب والغرامات المفروضة.

وكانت المحكمة قضت أيضاً برد كامل مبلغ الغرامات إلى الشركة. وكانت لجنة فض المنازعات الضريبية قد قررت من قبل تخفيض الغرامات الضريبية المفروضة على الشركة بمبلغ 20.8 مليون درهم إلى 8.8 مليون درهم. فقامت الهيئة الاتحادية للضرائب بالطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية، ومثل مكتب «بيكر مكنزي حبيب الملا» الشركة أيضاً أمام لجنة فض المنازعات الضريبية، حيث قامت الشركة أيضاً بالطعن على قرار اللجنة على سند من أنه لا توجد أي غرامات إدارية مستحقة قانونًا على الشركة. فقضت المحكمة برفض استئناف الهيئة على قرار لجنة فض المنازعات الضريبية، بل وأقرت بصحة أسباب الاستئناف المقدم من الشركة بعدم استحقاق أي غرامات عليها.

وقضت المحكمة بأن الهيئة الاتحادية للضرائب فرضت غرامات إدارية بالخطأ، لأن الغرامات قد فُرضت على سند غير صحيح بأن الشركة حصلت أموالًا كضريبة، وأن هذه الضريبة لم يتم الإبلاغ أو الإعلان عنها طوعاً. فردت المحكمة بأن دفوع الهيئة في هذا الشأن غير سائغة للأسباب الآتية:

• نظراً إلى أنه قد ثبت أن السلع التي تم تحصيل «الضريبة» عليها لم تكن خاضعة للضريبة من الناحية القانونية آنذاك، لأن الشركة لم تكن تعتبر في ذلك الوقت شخصاً مُخزناً لأغراض الضريبة الانتقائية، وبالتالي لا يمكن اعتبار الشركة قد قدمت إقراراً ضريبياً غير صحيح.

•إذا كان أساس تحصيل الضريبة غير قائم، فلا يمكن أن يكون هناك دليل يدعم فرض الغرامات الإدارية.

•لم يكن هناك التزام قانوني بالإقرار عن الضريبة خلال الفترة التي سبقت تطبيق القانون ولم تكن هناك ضريبة مستحقة الدفع من إجمالي المبالغ التي حصَّلتها الشركة من المستهلكين.

وبناءً على ما تقدَّم، أعلنت المحكمة أن النهج الذي اتبعته الهيئة الاتحادية للضرائب في فرض غرامات إدارية قائم على غير أساس من القانون.