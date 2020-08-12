«اقتصادية دبي» تطلق حزمة خدمات إلكترونية جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة للتجار والمتعاملين على حد سواء؛ وذلك سعياً من القطاع لتقديم أفضل الخدمات، ولتسهيل آلية الوصول والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم على مدار 24 ساعة. وتعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة والمحفزة للنمو.

وقد تم إطلاق خدمة تقديم طلب الاعتراض على المخالفات المحررة على الرخص التجارية، إضافة إلى خدمات الاستفسار، ودفع الغرامات، وطلب لائحة تقارير التفتيش المسجلة على الرخصة التجارية.

وطوّر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك هذه الخدمات؛ بحيث يتم تقديمها والحصول عليها من قبل المتعامل، عن بُعد، وعبر الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك من دون الحاجة لزيارة مراكز تقديم الخدمة؛ وذلك تماشياً مع توجهات حكومة دبي، فيما يتعلق بالتطوير والتحسين المستمر على الخدمات والأنظمة الإلكترونية، وإتاحتها للمتعاملين عبر المنصات الذكية، من دون حاجة المتعامل للتواجد في مراكز الخدمة، إضافة إلى دعم استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، والتي تهدف إلى بناء مستقبل خالٍ من الورق في عام 2021.

وأكد عبد الله الكعبي مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، دور القطاع و«اقتصادية دبي» بشكل عام، في دعم التجار والمتعاملين، والحرص على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين، مما يعكس أهداف وتطلعات حكومة دبي، وتعد هذه الخدمات مكملة لسلسلة الخدمات التي أطلقتها اقتصادية دبي، متمثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك؛ لدعم وخدمة المتعاملين.

كما تأتي هذه الخدمات، في وقت وسّع فيه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، خدماته لحماية المستهلك؛ لتشمل المناطق الحرة في إمارة دبي، والتي تمكّن المستهلكين من رفع الشكاوى واستفساراتهم لاقتصادية دبي، وحلها بشكل ودّي.