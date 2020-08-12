نتائج الشركات

** ارتفعت أرباح شركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 9.4% إلى 38.5 مليون درهم في النصف الأول، مقارنة مع أرباح 35.19 مليون درهم في فترة المقارنة.

** سجلت «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» أرباحاً بقيمة 41.46 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 55.5 مليون درهم في الفترة المقارنة.

** سجلت أرباح شركة «الفجيرة لصناعات البناء» 19.4 مليون درهم في النصف الأول، مقارنة مع 23.8 مليون في الفترة ذاتها من 2019.

** سجلت «دار التأمين» صافي ربح 6.52 مليون درهم للنصف الأول، مقارنة ب8.04 مليون درهم في الفترة نفسها من 2019، ما يعد مؤشراً إيجابياً في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة.

** انخفضت أرباح «أركان» لمواد البناء إلى 2.12 مليون درهم في النصف الأول، مقارنة بنحو 33.7 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

** تراجعت أرباح «أم القيوين للاستثمارات العامة» إلى 1.08 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 21.39 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

** تكبد «بنك الإمارات للاستثمار»، خسائر قدرها 20.9 مليون درهم بنهاية النصف الأول من 2020، مقارنة بأرباح 21.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة ذاتها من عام 2019. وأرجع البنك سبب الخسائر إلى تراجع الإيرادات التشغيلية 66% إلى 25.7 مليون درهم. كما تعود الخسائر إلى ارتفاع مخصص الانخفاض في قيمة موجودات مالية 68% ليصل إلى 7.9 مليون درهم.

** أفصحت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، «سلامة»، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها، حيث بلغ مقدار الخسائر المتراكمة 373.2 مليون درهم، تشكل 30.84% من رأسمالها. وأشارت الشركة إلى أن مجلس إدارتها ينفذ استراتيجية ثلاثية الأبعاد لتحسين الربحية الأساسية للأعمال وتعزيز دخل الاستثمار.

** سجلت شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» خسائر بقيمة 42 مليون درهم في النصف الأول، مقارنة مع أرباح بقيمة 144.6 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.