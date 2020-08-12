50 شركة تدعو مساهمين لم يتسلموا أرباحهم إلى مراجعتها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد الشركات المساهمة العامة التي أعلنت عن دعوة المساهمين غير المتسلمين لأرباحهم خلال الفترة ما قبل 2015 نحو 50 شركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية، وذلك قبل تحويلها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويعكس العدد الكبير من الإعلانات التي جرى نشرها خلال الأيام الثلاثة الماضية بهذا الخصوص الاستجابة الواسعة من قبل الشركات مع قرار هيئة الأوراق المالية والسلع الذي أعلنت بموجبه عن أنها بصدد إنشاء نظام خاص للتعامل مع أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية غير المستلمة من قبل المساهمين خلال الفترة ما قبل عام 2015.

ومنحت الهيئة الشركات مهلة لمدة 6 أشهر تنتهي في شهر يناير المقبل لتوزيع الأرباح غير المتسلمة عن الفترة المذكورة، وذلك قبل تحويلها إلى حساب الأمانات الذي ستخصصه لهذه الغاية بعد انقضاء المهلة المحددة، حيث ستقوم الهيئة بوضع نظام محاسبي ودليل إجراءات خاص بصرف تلك الأرباح لمستحقيها.

ويساهم هذا الإجراء في القضاء على ظاهرة الأرباح غير المتسلّمة للمساهمين في أسواق المال الإماراتية.

يشار إلى أن الهيئة واعتباراً من عام 2016 طلبت من شركات الوساطة العاملة في الأسواق المالية تحديث قاعدة بيانات العملاء لديها وكذلك الأسواق المالية وأصدرت تعميماً للشركات المدرجة بتحويل الأرباح الموزعة على المساهمين لمقاصة السوق ليتم تحويلها للحسابات المصرفية للمساهمين. (وام)