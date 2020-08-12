مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 129 مبايعة ب 296.03 مليون درهم، منها 33 مبايعة للأراضي ب 153.41 مليون درهم و96 مبايعة للشقق والفلل ب 142.62 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي ب 11 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 12 مبايعة ب 30 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة الحبيه الأولى كأهم المبايعات.

وقد تصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 717.9 مليون درهم منها 27 رهن أراضٍ بقيمة 508.31 مليون درهم و31 رهن فلل وشقق بقيمة 209.58 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 7.77 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم.