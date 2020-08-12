فسخ عقد إيجار بـ75.6 مليون بسبب «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

قضى مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بفسخ عقد إيجار سكني بقيمة إجمالية بلغت 75.66 مليون درهم، وإرجاع الشيكات نظراً لتأثر العلاقة الاقتصادية في العقد المبرم بين الطرفين (المؤجر والمستأجر) بانتشار جائحة فيروس «كورونا».

ونص حكم القضية رقم 02/04865/2020 على فسخ عقد الإيجار سند الدعوى اعتباراً من تاريخ تسليم المدعية للمأجور للمدعى عليها خال من الشواغل والأشخاص، وإلزام المدعى عليها برد الأجرة التي استلمتها للمدعية (نقداً أو بشيك) عن الفترة التالية لتاريخ تسليم الأجور. ويستند سبب الدعوى للعقد المبرم بين الطرفين (المؤجر والمستأجر) للفترة التي تمتد من الأول من أبريل 2018 حتى ال30 من يونيو 2024 على إلزام المدعى عليها بفسخ العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة، بسبب انتشار جائحة «كورونا»، حيث قررت دولة الإمارات تعليق السفر ما أدى إلى منع السياحة الذي أثر على الوضع الاقتصادي للمدعية ولم يبق أمامها إلا خيار إنهاء العقد.

وبحسب بيانات الدعوى أيضاً ألزامت المدعى عليها بتسليم المدعية شيكات بقيمة 25.2 مليون درهم عن السنتين الإيجاريتين الثالثة والرابعة (من يوليو 2020 إلى يونيو 2022). بالإضافة الى إلزام المدعى عليها برد مبلغ التأمين وقدره 825 ألف درهم .