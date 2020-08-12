«بريفيزا» اليونانية تواجه الأزمـــة بالسياحـــة البيئيـــة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يراقب عشرة سياح دولفيناً يقفز من المياه قبل أن يعاود الغوص في خليج أمفراكيكوس، إحدى أهم المحميات الطبيعية في غرب اليونان، حيث يحاول القائمون على الموقع تحدي الأزمة بالاعتماد على السياحة البيئية.
وعند مدخل قرية بريفيزا الواقعة على ساحل البحر الأيوني، بالقرب من جزر ليفكادا وسيفالونيا وكورفو التي تستقطب السياح، تقع محمية أمفراكيكوس الطبيعية التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع، وتشكل جزءاً من شبكة «ناتورا 2000» الأوروبية للمناطق الطبيعية المحمية.
وفي بحيرات هذا الخليج المقفل وفي أسرّة القصب التي تنتشر فيه، يعيش 150 دولفيناً، وسلاحف بحرية ضخمة الرأس من نوع «كاريتا كاريتا» و300 طير مائي، بينها ما هو من فصائل نادرة كالبجع الدلماسي (بيليكانوس كريسبوس).
وفي عصر جائحة «كوفيد-19» الذي تشهد فيه السياحة ركوداً، أطلقت بلدية بريفيزا حملة تسويق للجزيرة في أوروبا.
وأثمرت هذه الحملة تصنيف القرية كإحدى الوجهات السياحية «الأكثر أماناً» في أوروبا سنة 2020، بحسب موقع «أفضل الوجهات في أوروبا»، (بست ديستينايشنز إن يوروب).
ويبدي مدير هيئة إدارة خليج أمفراكيكوس أستاذ علم الأحياء في جامعة باتراس كونستانتين كوتسيكوبولوس، اقتناعه بأن «التطوير السياحي، في حال ترافق مع تخطيط جيد، يمكن أن يكون» عنصراً مساعداً في حماية الخليج الذي يتدهور وضعه بسبب الأنشطة البشرية، وفي الربيع المقبل، ستشقّ طرق للزوارق في أسرّة القصب لتسهيل مشاهدة العصافير.
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