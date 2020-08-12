الذهب يتكبّد 5% والفضة تهوي أكثر من 13%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار الذهب أكثر من 5%، الثلاثاء، لتواجه أكبر خسارة لها ليوم واحد في سبعة أعوام، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة عقب بيانات اقتصادية مشجعة، في حين دفعت آمال في حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا المؤشر ستاندر أند بورز500 للأسهم الأمريكية للاقتراب من مستوياته القياسية المرتفعة.

وتلقت معادن نفيسة أخرى ضربة، لتهوي الفضة 13.8 في المئة، وهو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008 .

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 5.2 في المئة إلى 1921.4 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، مرتداً بشكل حاد من مستواه القياسي البالغ 2072.5 دولار الذي وصل إليه يوم الجمعة، وليشهد أسوأ يوم له منذ يونيو/ حزيران 2013 .

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4.6 في المئة لتسجل عند التسوية 1946.3 دولار للأوقية.

وقال محللون إن بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع ساعدت على تسريع المبيعات في أسواق المعادن النفيسة، لكن التوقعات ما زالت تشير إلى مسار صعودي للذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 4.8 في المئة إلى 938.65 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم خمسة في المئة إلى 2108.6 دولار للأوقية. (رويترز)