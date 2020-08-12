جني أرباح يعيد الذهب إلى ما دون مستوى 2000 دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الذهب، أمس الثلاثاء، ليهبط دون 2000 دولار للأوقية، حيث دفع صعود نسبي في قيمة الدولار مقابل بقية العملات بعض المستثمرين لجني مكاسب المعدن النفيس الذي صعد لمستوى قياسي بلغ ألفي دولار أمريكي للأوقية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.5% إلى 1987.53 دولار للأوقية، (الأونصة) متراجعاً عن مستوى قياسي مرتفع بلغ 2072.50 دولار للأوقية سجله في الأسبوع الماضي، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.4% إلى 1985.90 دولار للأوقية. واحتفظ الدولار بمكاسب الليلة الماضية حيث علق المستثمرون آمالهم على اتفاق تحفيز في واشنطن، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوى خلال أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحداً في المئة إلى 28.86 دولار للأوقية في ما انخفض البلاتين 0.8 في المئة إلى 979.12 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.7 في المئة إلى 2234.90 دولار للأوقية.

وفي أسواق العملات، احتفظ الدولار الأمريكي بمكاسبه، أمس الثلاثاء، بعدما صعد لأعلى مستوى خلال أسبوع، مقابل اليورو؛ حيث عزز التوتر بين الولايات المتحدة والصين وتعثر الاتفاق بشأن تحفيز مالي في الكونجرس الأمريكي، أصول الملاذ الآمن. واستقر تداول اليورو مقابل الدولار عند 1.1736 دولار، بعدما تراجع إلى 1.1722 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أقل مستوى منذ الرابع من أغسطس/آب.

وفي أنحاء أخرى، ظلت الليرة التركية بالقرب من المستوى المتدني القياسي الذي سجلته، يوم الجمعة. وجرى تداول الليرة عند 7.2785 مقابل الدولار، وهو ما يزيد بقليل على المستوى القياسي المنخفض الذي بلغته يوم الجمعة عند 7.3650 ليرة.(رويترز)