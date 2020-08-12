شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع استهلاك المصافي الأوروبية من النفط الخام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت بيانات من يورو أويل ستوك، الثلاثاء، بأن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من الخام ارتفع 3.3 في المئة في يوليو /تموز مقارنة بالشهر السابق، وذلك مع تخفيف المزيد من الدول إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا وزيادة طفيفة للطلب على الوقود .والاستهلاك منخفض بنحو 18 في المئة عن مستواه قبل عام.
وزادت مخزونات النفط والمنتجات المكررة بنسبة 0.7 في المئة من
يونيو /حزيران إلى 1.133 مليار برميل، وهي مرتفعة بنحو ثلاثة في المئة على أساس سنوي.
ونزلت مخزونات البنزين 0.4 في المئة مقارنة بيونيو /حزيران في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بأكثر من واحد في المئة.
(رويترز)
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