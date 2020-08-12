الناتج الصناعي للهند ينكمش 16.6% في يونيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية نشرت، الثلاثاء أن الناتج الصناعي للهند هبط بنسبة 16.6 في المئة على أساس سنوي في يونيو /حزيران، مواصلاً الانكماش للشهر الرابع على التوالي مع تضرر القطاع من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انكماشاً قدره 20.2 في المئة في يونيو/ حزيران مقارنة مع هبوط بلغ 33.9 في المئة على أساس سنوي في مايو/ أيار.

وتضرر النشاط الصناعي بشدة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد أن فرضت الحكومة إجراءات للعزل العام في أواخر مارس /آذار.

وتخطى عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الهند مستوى 2.2 مليون توفي منهم 45 ألفاً و257، ويقول خبراء في الأوبئة إن الذروة قد تكون على مبعدة أشهر.

وأظهرت البيانات أن قطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بحوالي 17 في المئة في الاقتصاد، انكمش بنسبة 40.7 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو /حزيران، ما يشير إلى هبوط حاد في النشاط الاقتصادي.

وأظهرت بيانات منفصلة أن إنتاج سيارات الركوب في الهند هبط 29.4 في المئة على أساس سنوي في يوليو/ تموز.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الهندي انكمش بما يصل إلى 20 في المئة في الربع الثاني من هذا العام. ومن المنتظر أن تصدر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في نهاية هذا الشهر. (رويترز)