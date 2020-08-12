شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تلوم "كورونا" في انتشار محتوى العنف وعدم القدرة على إزالته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "فيسبوك" خلال تعاملات يوم الثلاثاء متأثراً بالقلق بين المستثمرين من اتخاذ المزيد من الشركات والعلامات التجارية العالمية قرارات بسحب حملاتها الإعلانية من شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة.



يأتي ذلك عقب بيان صادر عن "فيسبوك" تعلن من خلاله عدم القدرة على إزالة منشورات تحض على العنف والانتحار وأذى النفس على منصاتها الاجتماعية.



وذكرت الشركة أنها تلقت إخطاراً يرتبط بنحو 911 ألف منشور يتضمن محتوى يحث على العنف والانتحار وأذى النفس خلال الثلاثة أشهر الماضية مقارنة بـ1.7 مليون منشور خلال الربع السنوي الأول.

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على منصة "إنستجرام" لمشاركة الصور، اتخذت "فيسبوك" - المالكة لها - خطوات لإزالة 275 ألف منشور في الربع الثاني مقارنة بـ1.3 مليون منشور في الربع الأول.



هذا، وقد ألقت "فيسبوك" باللوم على أزمة "كورونا" واعتبارها السبب وراء عدم القدرة على إزالة الكثير من المنشورات التي تظهر أمام الكثير من المستخدمين.



وفي ردة فعل على ذلك، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 2.6% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 256.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 265.9 دولار وأقل سعر عند 255.1 دولار.