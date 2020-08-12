شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" يغلق على تراجع مع استمرار الضغط على القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "مايكروسوفت" خلال تعاملات يوم الثلاثاء في ظل استمرار الضغوط على القطاع التكنولوجي الأمريكي ومتابعة المستثمرين لصفقة "تيك توك".



وكانت "مايكروسوفت" قد أعلنت عن مفاوضات ومناقشات جادة مع شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" من أجل الاستحواذ على أعمال التطبيق الصيني في الولايات المتحدة.



يأتي ذلك مع مواجهة "تيك توك" تهديدات بالحجب والحظر في السوق الأمريكي من جانب إدارة الرئيس "دونالد ترامب" نتيجة القلق من استغلاله في خرق البيانات والخصوصية والتجسس.

Advertisements



ودخلت "تويتر" على خط المفاوضات معلنة هذا الأسبوع اهتمامها بالاستحواذ على اعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة.



لكن التوقعات تصب في صالح "مايكروسوفت" نظرا لأن صفقة شراء أصول "تيك توك" في أمريكا سوف تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وتناهز قيمة "مايكروسوفت" 1.6 تريليون دولار مقارنة بقيمة "تويتر" التي لا تزيد عن 29 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "مايكروسوفت" بنسبة 2.3% مغلقا عند 203.3 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 207.6 دولار وأقل سعر عند 203.1 دولار.