شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تستقر إيجابياً بفعل الضبابية في الأسواق حول "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الصويا على نحو إيجابي خلال تعاملات يوم الثلاثاء في ظل الضبابية المستمرة بالأسواق العالمية حول أزمة فيروس "كورونا".



كان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد أعلن الثلاثاء تسجيل بلاده أول لقاح في العالم لمنع الإصابة بفيروس "كورونا" مشيرا إلى أن التجارب أثبتت فاعليته وان ابنته تلقت هذا اللقاح.



من ناحية أخرى، صعدت الولايات المتحدة والصين من مواجهتهما على الصعيدين الاقتصادي والسياسي بعد إعلان عقوبات متبادلة على مسؤولين من البلدين.

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يعني ذلك احتمالات تعثر المشتريات الصينية على السلع الزراعية الأمريكية بموجب الاتفاق التجاري المرحلي المبرم في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.7 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم سبتمبر/أيلول بأقل من 0.1% وأغلقت جلسة الثلاثاء عند 8.70 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 8.74 دولار وأقل سعر عند 8.67 دولار.