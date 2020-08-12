شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسجل أكبر هبوط يومي بالدولار منذ عام 2011 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على نحو حاد وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتفاؤل في الأسواق بشأن اللقاح الروسي الأمر الذي دفع المستثمرين بعيدا عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة.



وأعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اليوم تسجيل أول لقاح في العالم لمنع الإصابة بفيروس "كورونا" مؤكدا على أن ابنته حصلت عليه كما أن فاعليته مثبتة وتحقق مناعة مستقرة من الإصابة بالمرض على مدار عامين - على حد قوله.

Advertisements



مع ذلك، طالبت منظمة الصحة العالمية الحكومة الروسية بالكشف عنن المزيد من المعلومات والتفاصيل التي تتعلق بلقاحها الواعد المضاد لـ"كورونا" كما حثت موسكو على إنهاء التجارب أولا قبل اعتماد اللقاح.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.7 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 11% أو 3.21 دولار إلى 26.049 دولار للأوقية، وهو أكبر انخفاض يومي للمعدن النفيس - بالدولار - منذ الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول عام 2011، وبلغ المعدن أعلى سعر اليوم عند 29.4 دولار وأقل سعر عند 24.8 دولار.