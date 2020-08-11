شكرا لقرائتكم خبر عن لو معاك فلوس اعرف إزاي تستغلها.. الذهب أم شهادات الاستثمار ... فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المستثمرين، أيهما افضل: الاستثمار في الذهب، أم العملات ام شهادات الاستف أم والعقارات، وللإجابة على هذا السؤال لابد أولا من الاشارة الي أن الذهب هو أفضل وسيلة لادخار الأموال الفائضة عن الحاجة، أو التي يدخرها الفرد للزمن والأيام الصعبة، وحتى أنه افضل من العقار، والسبب: أن الذهب خفيف الوزن وسهل النقل، فلو كنت تدخر أموالك في أرض أو شقة، لن تستطيع نقلها لبلد اخر بينما الذهب سهل النقل مثلاً.

وناقش برنامج "أسواق" الذى يقدمه إسلام سعيد على تلفزيون الخليج 365 الذهب ملاذا أمنا، بمعنى يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام او اكثر او اقل بينما العقار لا تستطيع الا بيع الشقة كاملة وليس غرفة

صحيح ان الذهب يمكن ان يتعرض للهبوط والصعود في البورصة، وبتالي قد تربح او تخسر منه، ولكن اذا كنت تملك الخبرة لمعرفة شراء الذهب عند هبوطه بمتابعة الخبراء والاخبار الاقتصادية واختيارامكان الشراء الجيدة، وكذلك معرفة متى تبيع حينما يكون هناك بوادر الى الهبوط، فمثلاً في مثل هذه الايام مخاوف كورونا تعتبر فرصة لشراء الذهب لهروب المستثمرين نحوه.

وبالنسبة للاستثمار في العملات، وتحديدا الدولار، فبالرغم من انه اقوى عملة في العالم، إلا أنه يبقى مجرد ورق، ولكن نظرا لقوته التي تنبع من كونه عملة الولايات المتحدة، اكبر دولة في العالم اقتصادياً وعسكرياً، فانه يُعد جيدا للادخار، ولكن عند مقارنته مع الذهب او العقار، فلا يجب اختيار الدولار، لانه يبقى مجرد عملة قد تتعرض لتراجعات كبيرة

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وبالنسبة لشهادات الاستثمار، فرغم كونها ذات عائد سنوى أمن وثابت، إلا أنها تحرم صاحبها من إمكانية تحقيق ربح أعلي فى حالة زيادة سعر الدولار، والذى سجل ارتفاع بحوالي 30%منذ مطلع 2020، وكذلك لا تحمي ملاكها من تراجع قيمة العملة في حالة الاضطراب الاقتصادي الذى يمكن أن يؤثر على القيمة الشرائية للعملة.