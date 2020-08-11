شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 بـ 236.32 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 11-8-2020، وبلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 236.32 ريال مقابل سعره أمس كان بـ 245.40 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 236.32 ريال بما يعادل 63.01$





سعر الذهب عيار 22 بنحو 216.63 ريال بما يعادل 57.76$





سعر الذهب عيار 21بنحو 206.79 ريال بما يعادل 55.14$





سعر الذهب عيار 18بنحو 177.25 ريال بما يعادل 47.26$ سعر الذهب عيار 14بنحو 137.86 ريال بما يعادل 36.76$





سعر الذهب عيار 12بنحو 118.16 ريال بما يعادل 31.51$





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سعر أوقية الذهببنحو 7,350 ريال بما يعادل 1,960$





سعر جنيه الذهببنحو 1,654 ريال بما يعادل 441.10$





سعر كيلو الذهببنحو 236,323 ريال بما يعادل 63,013$

توقع خبراء اقتصاديون لدى مجموعة "سيتى بنك" الاستثمارية أن تسجل أسعار الذهب العالمية مستوى قياسي جديد خلال الفترة ما بين 6 إلى 12 أشهر المقبلة، يصل إلى 2300 دولار للأوقية.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي " الأمريكية عن كاثرين مان، كبير المحللين الاقتصاديين لدى"سيتي بنك" قولها:" إن أسعار الذهب العالمية التي تقف حاليا عند مستوى 2058 دولار للأوقية حققت صعودا بنحو 4 % خلال الأسبوع الماضي فقط، وفي طريقها صوب تحقيق مكاسب قياسية للأسبوع التاسع على التوالي، فيما تعد أطول موجة صعود أسبوعية للمعدن النفيس منذ عام 2006".