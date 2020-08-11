أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 11-8-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 11-8-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 606.646 مليار جنيه.

إيقاف تداول 22 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الحديد والصلب المصرية، العربية لحليج الأقطان، العامة لمنتجات الخزف والصيني، شركة النصر للأعمال المدنية، دلتا للطباعة والتغليف، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مصر للفنادق، الدولية للمحاصيل الزراعية، أسمنت سيناء، دلتا للإنشاء والتعمير، بي انفستمنتس القابضة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، اسيك للتعدين، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، أصول للوساطة في الأوراق المالية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.

البورصة تربح 2.1 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 606.646 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 692.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.8 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.48% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.97%، والعرب على 6.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.70%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 88.3 مليون جنيه، 390.8 ألف جنيه، 62 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.2 مليون جنيه، 109.4 مليون جنيه، 25.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 10919 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 1638 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2507 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.29% ليصل إلى مستوى 805 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

لجنة القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، فرض التزام مالي على شركة الشرقية-ايسترن كومباني، 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والمادة (44) من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة الحفر الوطنية، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وقررت اللجنة، أيضا مخاطبة الشركات غير المستوفاة للمادة 53 مكرر من قواعد القيد لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا يتعدى مدى تنفيذها ستة أشهر تتعهد فيها باستيفاء شرط عدد المساهمين تنفيذا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد والشطب .‏

فيما وافقت اللجنة، على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند، البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 2.9 مليار جنيه موزع على عدد 458 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 6,3 جنيه مصري للسهم الواحد ( ممثلا في ثمانية إصدارات ) من جدول قيد الاوراق المالية المصرية " اسهم " بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لاسهم المساهمين المتضررين.