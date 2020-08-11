شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزيرة التخطيط تدلي بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على منصاتها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو يسجل إدلاء د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ، فى أولى ساعات تصويت المصريين بالداخل، والتى تعقد على مدار يومين؛ 11 و 12 أغسطس.

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائى كامل، وقد انتهت أمس الأثنين عملية تصويت المصريين بالخارج؛ على أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومى 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، ويكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

Advertisements