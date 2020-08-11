شكرا لقرائتكم خبر عن دهانات (GLC) تدعم أوائل الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد أمين الحوت المدير التنفيذي للشركة الألمانية اللبنانية للصناعة (دهانات GLC) عن إطلاق مبادرة لدعم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمختلف المحافظات.

وأكد الحوت أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام مجلس الإدارة لدعم المتفوقين المصريين إيماناً بأهمية تنمية مهارات الشباب ورعايتهم في أرقى وأهم معاني المسئولية المجتمعية للشركات.

وأعلن محمد أمين الحوت أن مجلس إدارة الشركة خصص مكافأة مالية تشجيعية قدرها 10 آلاف جنيه لكل أوائل الثانوية العامة والثانوية الفنية، واستعداد الشركة لتبني الكفاءات وتقديم كافة أشكال الدعم لنرى شباب وطني قادر على المشاركة في عملية البناء التي تشهدها مصر وجيل قادر علي صنع مستقبل أفضل نتمناه لمصر ويستحقها شعبها الكبير.

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ووجه الحوت الشكر للقيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية لتخريج جيل عصري متوافق مع متطلبات العصر الحديث في العلم والعمل.