شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار الذهب بنسبة 5% فى المعاملات الفورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الذهب فى المعاملات الفورية، اليوم الثلاثاء، هبوطا بنسبة 5%، ليسجل 1924.41 دولار للأوقية. بينما انحفض سعر الفضة بنسبة 13%، ليصل إلى 25.28 دولار للأوقية

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