شكرا لقرائتكم خبر عن الناتج الصناعى للهند ينكمش 16.6% على أساس سنوى فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء أن الناتج الصناعي للهند هبط بنسبة 16.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، مواصلا الانكماش للشهر الرابع على التوالي مع تضرر القطاع من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انكماشا قدره 20.2 بالمئة في يونيو مقارنة مع هبوط بلغ 33.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو.

وتضرر النشاط الصناعي بشدة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد أن فرضت الحكومة إجراءات للعزل العام في أواخر مارس.

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وتخطى عدد الأشخاص الذين اصيبوا بفيروس كورونا في الهند مستوى 2.2 مليون توفي منهم 45 ألفا و257 ، ويقول خبراء في الأوبئة إن الذروة قد تكون على مبعدة أشهر.

وأظهرت البيانات أن قطاع الصناعات التحويلية، الذي يساهم بحوالي 17 بالمئة في الاقتصاد، انكمش بنسبة 40.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو مما يشير إلى هبوط حاد في النشاط الاقتصادي.

وأظهرت بيانات منفصلة نشرت اليوم أن انتاج سيارات الركوب في الهند هبط 29.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الهندي انكمش بما يصل إلى 20 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام. ومن المنتظر أن تصدر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في نهاية هذا الشهر.