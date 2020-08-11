شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 11- 8 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11-8 -2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 606.646 مليار جنيه.

إيقاف تداول 22 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الحديد والصلب المصرية، العربية لحليج الأقطان، العامة لمنتجات الخزف والصيني، شركة النصر للأعمال المدنية، دلتا للطباعة والتغليف، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مصر للفنادق، الدولية للمحاصيل الزراعية، أسمنت سيناء، دلتا للإنشاء والتعمير، بي انفستمنتس القابضة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، اسيك للتعدين، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، أصول للوساطة في الأوراق المالية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.

البورصة تربح 2.1 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 606.646 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 692.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.8 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.48% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.97%، والعرب على 6.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.70%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 88.3 مليون جنيه، 390.8 ألف جنيه، 62 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.2 مليون جنيه، 109.4 مليون جنيه، 25.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 10919 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 1638 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2507 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.29% ليصل إلى مستوى 805 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

Advertisements

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 2.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.35%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 12.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 3.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.90%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.863 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.20%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 29.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.88%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.738 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.75%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 12.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.59%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 37.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.52%.

- بنك التعمير والاسكان بسعر إغلاق 37.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.50%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 286.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.04%.