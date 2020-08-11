شكرا لقرائتكم خبر عن الطلب على الوقود بالهند يهبط 10.8% على أساس سنوى فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن الطلب على الوقود في الهند هبط 10.8 بالمئة في يوليو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت البيانات التي أصدرتها خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة النفط إلى أن مبيعات البنزين تراجعت 10.2 بالمئة عن مستواها قبل عام إلى 2.26 مليون طن.