شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد اند بورز 500 قرب مستوى قياسى مرتفع بفضل رهانات التحفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، فيما يقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستوى قياسي مرتفع، إذ يراهن المستثمرون على المزيد من إجراءات التحفيز وانتعاش منتظم بعد فيروس كورونا عقب موسم لنتائج أعمال الشركات جاء أفضل من التوقعات. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 170.20 نقطة أو ما يعادل 0.61 بالمئة إلى 27961.64 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 9.87 نقطة أو ما يعادل 0.29 بالمئة إلى 3370.34 نقطة. فيما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 25.70 نقطة أو ما يعادل 0.23 بالمئة إلى 10942.66 نقطة.

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