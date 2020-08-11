شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين بالولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة منذ أكتوبر 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكبر زيادة في أكثر من عام ونصف العام في يوليو، لكن الاتجاه العام لتضخم أسعار المنتجين ما زال ضعيفا وسط علامات على تعثر تعافي الاقتصاد من ركود أثارته جائحة كوفيد-19 .

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.6 بالمئة الشهر الماضي. وهذه هي أكبر زيادة منذ أكتوبر 2018 وتأتي في أعقاب انخفاض بلغ 0.2 بالمئة في يونيو.

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وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية يوليو، انخفض مؤشر أسعار المنتجين 0.4 بالمئة بعد هبوط بلغ 0.8 بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى نهاية يونيو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.3 بالمئة على أساس شهري في يوليو وأن ينخفض 0.7 بالمئة على أساس سنوي.