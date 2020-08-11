شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة معلومات الطاقة: هبوط إنتاج النفط الأمريكى فى 2020 سيفوق التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 990 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 11.26 مليون برميل يوميا، وهو هبوط أكثر حدة من تقديراتها السابقة لانخفاض قدره 600 ألف برميل يوميا.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن أن ينخفض استهلاك الولايات المتحدة من المنتجات النفطية بمقدار مليوني برميل يوميا إلى 18.46 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض طفيف عن توقعاتها السابقة لهبوط قدره 2.12 مليون برميل يوميا.

وفى السياق نفسه، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء توقعاتها للطلب العالمي على النفط فى 2020 بمقدار 40 ألف برميل يوميا، وتتوقع الآن هبوطا قدره 8.11 مليون برميل يوميا مقارنة مع العام السابق.

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وفي توقعاتها الشهرية، رفعت الإدارة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 30 ألف برميل يوميا، وتتوقع الآن زيادة قدرها 7.02 مليون برميل يوميا عن العام السابق.