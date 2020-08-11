شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للدولار مع استمرار ترقب محادثات زعماء الكونجرس الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل تركيز الأسواق على مناقشات الكونجرس الأمريكي بشأن حزمة التحفيز الثاني لمواجهة تبعات أزمة فيروس "كورونا".



وتجدر الإشارة إلى أن زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري يحاولون التوصل إلى صيغة تفاهم مشتركة حول حجم وشكل الحزمة التحفيزية الثانية لدعم الاقتصاد المتضرر بشدة من ازمة كورونا.

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وبالتوازي مع ذلك، تستمر جهود الشركات الدوائية الأمريكية وغيرها من المراكز البحثية على مستوى العالم من أجل تطوير لقاح فعال لوقف واحتواء المرض المتفشي في الكثير من الدول.



وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.6% في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات ارتفاع نسبته 0.3%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية - عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء - بنسبة 0.5% أعلى من توقعات ارتفاع نسبته 0.1%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.