149 مليون طن بضائع مناولة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» خلال النصف الأول من العام الجاري 149 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 3,4 ملايين حاوية والقادمة عبر 5,959 سفينة.

ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الفترة نفسها زيادة في أعداد حاويات المسافنة بنسبة 4.23%، بواقع 1,1 مليون حاوية، كما حققت زيادة في إجمالي المواد الغذائية بنسبة 17 %، بواقع 14 مليون طن.

وقد شمل هذا النمو في أداء الموانئ السعودية خلال النصف الأول لعام 2020 أعداد السيارات الواردة بنسبة زيادة 17 % بواقع 395 ألف سيارة، فيما بلغ عدد المواشي 1,4 مليون رأس من الماشية.

وعملت الهيئة العامة للموانئ منذ بداية جائحة كورونا المستجد على تنفيذ سلسلة من الخطط التشغيلية والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة، لضمان جودة وفعالية الأداء واستمرارية الأعمال على مدار الساعة بكل كفاءة واقتدار، مما أسهم في توفير سلاسل الإمداد وضمان وفرة المخزون الغذائي والاستهلاكي وتدفقها إلى الأسواق.

وتسعى «موانئ» إلى الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، وتيسير ودعم عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية ومبادراتها الطموحة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أداء عملياتها البحرية والتشغيلية واللوجستية، من أجل مستقبل واعد لقطاع الخدمات اللوجستية وللموانئ السعودية.

حركة الموانئ في 6 أشهر

149 مليون طن إجمالي البضائع المناولة

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3.4 ملايين حاوية إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة

1.1 مليون حاوية مسافنة

5,959 سفينة حاويات استخدمت الموانئ

14 مليون طن مواد غذائية واردة

395 ألف سيارة واردة

1,4 مليون رأس ماشية واردة