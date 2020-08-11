شكرا لقرائتكم خبر سرعة تحميل البيانات في الربع الثاني ضعف المعدل العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتصدرت شركة زين قائمة الشركات في متوسط سرعات الإنترنت الثابت على مستوى التحميل، لتسجل معدلات بسرعة 103.25 ميجابت في الثانية، فيما جاءت شركة الاتصالات السعودية STC في المركز الأول بين شركات تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، بسرعة تحميل تبلغ 66.23 ميجابت في الثانية.
وتضمن التقرير أبرز مؤشرات نشر شبكة الجيل الخامس، مشيرا إلى وصول المحافظات التي تتوفر بها شبكة الجيل الخامس إلى 35 محافظة، وتصدرت شركة زين قائمة الشركات، حيث بلغ عدد المحافظات التي تغطيها 27 محافظة، فيما جاءت شركة الاتصالات السعودية STC في المركز الأول من حيث سرعة تحميل الجيل الخامس المتنقل.
وعلى صعيد مؤشرات الألعاب والتطبيقات، كشف التقرير الربعي عن إحصائيات تتعلق بأداء أكثر 5 تطبيقات للتواصل الاجتماعي استخداما في المملكة وأكثر 5 ألعاب وتطبيقات للاجتماعاتالمرئية، مستعرضا أداء المشغلين في كل تطبيق من حيث سرعات الوصول والتصفح.
وأوضحت الهيئة أن أحد أهداف إصدار التقرير الربعي لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة «مقياس» تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، مبينة أن من شأن هذا التقرير أيضا تعزيز الشفافية في السوق من خلال البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.
35 محافظة بها أبراج الجيل الخامس
- 27 محافظة شركة زين
- 20 محافظة موبايلي
- 12 محافظة الاتصالات السعودية
- 393.14 ميجابت في الثانية متوسط المملكة
- 467.02 ميجابت في الثانية الاتصالات السعودية
- 348.57 ميجابت في الثانية زين
- 241.34 ميجابت في الثانية موبايلي
كانت هذه تفاصيل خبر سرعة تحميل البيانات في الربع الثاني ضعف المعدل العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.