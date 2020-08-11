شكرا لقرائتكم خبر سرعة تحميل البيانات في الربع الثاني ضعف المعدل العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت المملكة ارتفاعا في سرعات تحميل البيانات في الهاتف المتنقل بمقدار الضعف عن المتوسط العالمي، في الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغت سرعة التحميل في المملكة 66.54 ميجابت في الثانية، فيما يقدر المعدل العالمي لتحميل البيانات 34.67 ميجابت في الثانية، وذلك بحسب التقرير الربعي لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة «مقياس» للربع الثاني من 2020م، الذي أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشمل مقارنات بين سرعات المشغلين في المملكة وبيانات بسرعات التحميل والرفع، وتصنيفا لأفضل المشغلين في كل منطقة من مناطق المملكة، ومؤشرات أخرى عن أداء أكثر التطبيقات والألعاب استخداما في المملكة.

وتصدرت شركة زين قائمة الشركات في متوسط سرعات الإنترنت الثابت على مستوى التحميل، لتسجل معدلات بسرعة 103.25 ميجابت في الثانية، فيما جاءت شركة الاتصالات السعودية STC في المركز الأول بين شركات تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، بسرعة تحميل تبلغ 66.23 ميجابت في الثانية.

وتضمن التقرير أبرز مؤشرات نشر شبكة الجيل الخامس، مشيرا إلى وصول المحافظات التي تتوفر بها شبكة الجيل الخامس إلى 35 محافظة، وتصدرت شركة زين قائمة الشركات، حيث بلغ عدد المحافظات التي تغطيها 27 محافظة، فيما جاءت شركة الاتصالات السعودية STC في المركز الأول من حيث سرعة تحميل الجيل الخامس المتنقل.

Advertisements

وعلى صعيد مؤشرات الألعاب والتطبيقات، كشف التقرير الربعي عن إحصائيات تتعلق بأداء أكثر 5 تطبيقات للتواصل الاجتماعي استخداما في المملكة وأكثر 5 ألعاب وتطبيقات للاجتماعاتالمرئية، مستعرضا أداء المشغلين في كل تطبيق من حيث سرعات الوصول والتصفح.

وأوضحت الهيئة أن أحد أهداف إصدار التقرير الربعي لسرعات الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة «مقياس» تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، مبينة أن من شأن هذا التقرير أيضا تعزيز الشفافية في السوق من خلال البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

35 محافظة بها أبراج الجيل الخامس

27 محافظة شركة زين

20 محافظة موبايلي

12 محافظة الاتصالات السعودية

متوسط سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل: