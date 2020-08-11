مؤسسة النقد توافق على اندماج الأهلية للتأمين مع اتحاد الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة الأهلية للتأمين التعاوني عن تلقيها خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على صفقة الاندماج مع شركة اتحاد الخليج.

وستستمر الشركتان بالعمل للحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة، حيث إن إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على جميع الموافقات النظامية الأخرى اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج والحصول أيضا على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج الخاصة بصفقة الاندماج.

وبعد الحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة، ستصدر شركة الأهلية للتأمين التعاوني وتنشر تعميم مجلس الإدارة والذي سيكون موجها لمساهمي شركة الأهلية للتأمين التعاوني والذي سيتضمن بشكل رئيس رأي مجلس إدارة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص العرض المقدم وصفقة الاندماج.

كما ستصدر شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني مستند العرض والذي سيكون موجها لمساهمي شركة الأهلية للتأمين التعاوني والذي سيتضمن العرض الرسمي المقدم من شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني لمساهمي شركة الأهلية للتأمين التعاوني. وبعد ذلك ستدعو كلا الشركتين الجمعية العامة غير العادية للتصويت على صفقة الاندماج.