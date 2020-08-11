9 مشاريع سكنية في ضاحية واجهة الدمام تستوعب 100 ألف نسمة

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وتضم الواجهة 9 مشاريع سكنية، هي: واحة الدمام، الفريدة، سدين، نساج تاون، تلال الغرب، واحة مدى، نساج تاون2، مد، فلل البيرق. وتجاوزت نسب الحجوزات في غالبيتها 90%، وتتوفر فيها مقومات جودة الحياة من مسطحات خضراء وحدائق وملاعب ومدارس ومساجد ومراكز تجارية للتسوق ومرافق ترفيهية وغيرها من الخدمات.
وتبعد الضاحية 25 دقيقة عن مطار الملك فهد الدولي، ونحو 25 دقيقة عن كورنيش الدمام، وقرابة 20 دقيقة عن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ونحو 14 دقيقة من محطة قطار الدمام.
وتستمر الحجوزات الالكترونية لمشاريع «الواجهة» التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال موقع وتطبيق «سكني»، ضمن إجراءات سهلة تتضمن خيارات سكنية وحلولا تمويلية متنوعة تشمل الشقق والفلل والتاون هاوس، بأسعار تتراوح ما بين 250-750 ألفا، وأقساط شهرية يصل متوسطها إلى 1500 ريال.
وتمتد ضاحية الواجهة على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2 تجتمع فيها روح الأصالة والحياة العصرية، إذ يتم بناء الوحدات السكنية بنماذج متطورة عالية الجودة، وبتصاميم عصرية مستوحاة من تاريخ مدينة الدمام، كما تتواصل أعمال البناء والتطوير في الضاحية باستخدام تقنيات البناء الحديث في غالبية المشاريع، مثل القوالب النفقية (TF)، والخرسانة المعزولة مسبقة الصب (IPS) بنماذج معمارية متنوعة المساحات والتصاميم السكنية لتلبي احتياجات الأسرة السعودية.
ضاحية الواجهة:
- المساحة 9 ملايين م2
- تضم 9 مشاريع سكنية
- تحوي 20 ألف وحدة سكنية
- تتسع لـ100 ألف نسمة
- الأسعار بين 250-750 ألفا
- أقساط شهرية 1500 ريال
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