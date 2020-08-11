شكرا لقرائتكم خبر سامبا المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية يعمل بموجبها فرع المجموعة في مركز دبي المالي العالمي كشركة مرخصة لتقديم خدمات مالية مختارة للعملاء والأطراف المقابلة في السوق. وبحسب بيان لمجموعة سامبا المالية على «تداول» أمس، يأتي تأسيس فرع لمجموعة سامبا المالية في مركز دبي المالي العالمي في إطار خطط النمو لدى المجموعة، متوقعة أن يؤدي ذلك لتعزيز اسم وخدمات سامبا في الإمارات وأن يكون بمثابة قاعدة للعملاء في المنطقة. سامبا المالية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سامبا المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.