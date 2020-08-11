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وبحسب بيان لمجموعة سامبا المالية على «تداول» أمس، يأتي تأسيس فرع لمجموعة سامبا المالية في مركز دبي المالي العالمي في إطار خطط النمو لدى المجموعة، متوقعة أن يؤدي ذلك لتعزيز اسم وخدمات سامبا في الإمارات وأن يكون بمثابة قاعدة للعملاء في المنطقة.
سامبا المالية
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