شكرا لقرائتكم خبر رغم الارتفاع.. أسعار البنزين في أغسطس أدنى من مستوياتها مطلع 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أرامكو أسعار البنزين لشهر أغسطس الحالي بنوعيه، حيث زاد البنزين الأخضر (91) بمقدار 14 هللة، في حين زاد البنزين الأحمر (95) بمقدار 16 هللة.

وبحسب موقع أرامكو الالكتروني حددت الشركة سعر بنزين 91 عند 1.43 ريال للتر وسعر بنزين 95 عند 1.60 ريال للتر، فيما أبقت على أسعار الديزل عند 52 هللة للتر، والكيروسين عند 70 هللة للتر.

ورغم الارتفاعات المتتالية لأسعار البنزين منذ يونيو هذا العام، إلا أن أسعار أغسطس ما زالت أدنى من مستوياتها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي قبل بدء الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا.

وكانت أرامكو السعودية خفضت أسعار البنزين لشهر مايو إلى مستوى أدنى من أسعار 2017، ليهبط سعر بنزين 91 إلى 0.67 ريال للتر، وذلك من 1.31 ريال للتر في أبريل الماضي، بانخفاض 64 هللة للتر وبنسبة تراجع 49%، كما هبطت أسعار بنزين 95 إلى 0.82 ريال للتر من 1.47 ريال للتر بانخفاض 65 هللة بنسبة تراجع 44.2%.

وفي 31 ديسمبر 2017 رفعت السعودية أسعار بنزين 91 من 0.75 ريال إلى 1.37 ريال، بنسبة تقارب 83%، كما رفعت أسعار بنزين 95 من 90 هللة إلى 2.04 ريال للتر وبنسبة 127%، ويأتي ذلك إلحاقا لبيان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حينها، والصادر في 12 ديسمبر 2017، حول خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة (المشتقات النفطية المحلية) التي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها، حيث تقرر تطبيق الأسعار المعدلة الساعة الـ12 منتصف ليل 31 ديسمبر 2017 وبداية يوم 1 يناير 2018، واستمرت هذه الأسعار حتى نهاية ديسمبر 2018.

وخلال عام 2019 بدأت الشركة مراجعة دورية ربع سنوية للأسعار تغيرت على إثرها أسعار البنزين بنوعيه 4 مرات خلال العام، واستمرت أسعار الربع الرابع خلال يناير وحتى منتصف فبراير 2020، قبل أن تعلن أرامكو عن تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى شهرية وتطبيقها ابتداء من 16 فبراير، وحددت اليوم العاشر من كل شهر ميلادي لإعلان الأسعار والتطبيق صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

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أسعار المنتجات النفطية لأغسطس 2020

بنزين 91 - 1.43

بنزين 95 - 1.60

ديزل - 0.52

الكيروسين - 0.70

غاز البترول المسال - 0.75