شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الفضة تتكبّد خسائر قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتعرّض سعر الفضة لخسائر قوية لينجح بملامسة هدفنا السلبي المقترح في تقاريرنا الأخير عند 26.20، ويقدّم سعر الفضة مزيد من التداولات السلبية ليشير إلى فتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية دون المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 25.05 كمحطة تالية، بينما الصمود فوقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 27.40 مبدئياً.

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