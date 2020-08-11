شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار للانخفاض بعد اختبار حاجز 1.1800، ليتجه نحو اختبار جديد لمستوى 1.1737، مما يتطلب الحذر من التداولات القادمة، حيث إن تكرار الضغط على هذا المستوى سيدعم فرص كسره وفتح الطريق أمام استهداف مستوى التصحيح التالي الذي يصل إلى 1.1632، بينما يمثّل صموده أمام الضغط السلبي سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.1908.

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