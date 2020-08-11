شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق أدنى 2000 دولار مسجلاً أكبر خسائر يومية منذ مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسجل المعدن النفيس أكبر خسائر يومية في نحو خمسة أشهر، وذلك وسط صفقات جني أرباح والتقاط للأنفاس بعد المكاسب القوية التي بلغها الذهب في الآونة الأخيرة.



كانت بيانات اقتصادية أمريكية قد أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي متجاوزاً التوقعات.

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ويزداد التفاؤل في الأسواق بشأن قرب احتواء أزمة "كورونا" مما دفع المستثمرين بعيدا عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة حيث أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" تسجيل أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، هبطت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 4.6% أو ما يعادل 93.40 دولار وأغلقت عند 1946.30 دولار للأوقية، وهي أكبر خسائر بالنسبة المئوية منذ الثالث عشر من مارس/آذار، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 2040.5 دولار وأقل سعر عند 1941.2 دولار.