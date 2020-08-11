شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلل مكاسبه في انتظار بيانات معهد البترول الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكنها قلصت مكاسبها في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية تتعلق بمخزونات النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي في حين ستكشف إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المناقشات بين زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز الثانية لمواجهة تبعات أزمة "كورونا".

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر خام "نايمكس" الأمريكي عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 42.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 42.9 دولار وأقل سعر عند 41.9 دولار.



أما عقود "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول، فقد استقرت على نحو سلبي عند 44.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 45.7 دولار وأقل سعر عند 44.8 دولار.