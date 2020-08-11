في 24 ساعة فقط.. الذهب يتراجع 40 جنيها في مصر.. وخبير يوضح أسباب الهبوط الكبير

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء بشكل حاد بلغ 40 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بتعاملات الإثنين، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، 870 جنيها للجرام.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت مؤخرا أعلى سعر في تاريخ مصر، حيث وصل عيار 21 لـ925 جنيها للجرام.

وعالميا، تراجع سعر أوقية الذهب لتنزل أدني من ألفي دولار مسجلة 1986 دولار الآن، مع توقعات بهبوط آخر للأسعار الساعات القليلة المقبلة.

من جانبه، قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هبوط أسعار الذهب هبوط سريع كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع حيث هبط الذهب بمقدار 3.85% ووصل سعره العالمي إلي 1943 دولار للأوقية بعد ارتداد من 2049 دولار للأوقية.

يأتي ذلك بعد أن قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسيوع الماضي، وبلغت قيمة الزيادة نحو 45 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، مسجلة أعلى سعر محلي على الإطلاق ليتخطى عيار 21 حاجز ال900 جنيها للجرام للمرة الأولى في تاريخ السوق المصرية.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

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ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب الثلاثاء في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 745 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 870 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 994 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6960 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.